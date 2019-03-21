Son Dakika Haberleri: ABD'nin Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD'nin Ham Petrol Stokları Azaldı

51 dakika önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,6 milyon varil azalış gösterdi.

ABD'nin Ham Petrol Stokları Azaldı, System.String[]
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 9,6 milyon varil azalış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9,6 milyon varil azalışla 439,5 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 649,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 4,6 milyon varil düşüşle 241,5 milyon varile geriledi. Benzin stokları bir önceki hafta 4,2 milyon azalmıştı.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 186 bin varil artışla 6,93 milyon varile yükselirken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 846 bin varil artışla 3,39 milyon varil oldu.

Böylece, 8 -15 Mart haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 100 bin varil artışla 12,1 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Şubat 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:36 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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