ABD'nin ham petrol stokları azaldı
2 saat önce
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 300 bin varil azaldı.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:48
'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 300 bin varil azaldı. Ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 97 bin varil artışla 12,3 milyon varile yükseldi.
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