Son Dakika Haberleri: ABD'nin ham petrol stokları azaldı
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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

2 saat önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 300 bin varil azaldı.

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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 300 bin varil azaldı. Ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 97 bin varil artışla 12,3 milyon varile yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:48 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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