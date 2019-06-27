Son Dakika Haberleri: ABD'nin ham petrol stokları azaldı
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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

38 dakika önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 12,8 milyon varil azalış gösterdi.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı, System.String[]
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 12,8 milyon varil azalış gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:18 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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