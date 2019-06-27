ABD'nin ham petrol stokları azaldı
38 dakika önce
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 12,8 milyon varil azalış gösterdi.
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 12,8 milyon varil azalış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:18
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