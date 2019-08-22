Son Dakika Haberleri: ABD'nin ham petrol stokları azaldı
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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

39 dakika önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2,7 milyon varil azaldı.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2,7 milyon varil azaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:15 
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