ABD'nin ham petrol stokları azaldı
39 dakika önce
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2,7 milyon varil azaldı.
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2,7 milyon varil azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:15
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