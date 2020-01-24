ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika
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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

6 saat önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 0,4 milyon varil azaldı.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 0,4 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 0,4 milyon varil (yüzde 0,1) azalışla 428,1 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1,7 milyon varil (yüzde 0,7) artarak 260 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 3,1 milyon varil artacağı yönündeydi.

Petrol üretimi değişmedi

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 120 bin varil azalışla 6,43 milyon varil olurken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 67 bin varil azalışla 3,41 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'de ham petrol üretimi değişmedi. Üretim 11-17 Ocak haftasında 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ocak 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13,3 milyon varil olması öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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