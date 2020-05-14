ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

14 dakika önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 700 bin varil azalış gösterdi.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 700 bin varil azalış gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 700 bin varil (yüzde 0,1) azalışla 531,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 4,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 4,6 milyon varil yükselmişti.

Böylece, ülkenin ticari ham petrol stokları 15 hafta üst üste artış gösterdikten sonra 11-17 Ocak haftasından bu yana ilk kez geriledi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1,9 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 639,8 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 3,5 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 252,9 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 2,2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 3,2 milyon varil düşmüştü.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 321 bin varil azalışla 5,4 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 21 bin varil düşüşle 3,5 milyon varile geriledi.

Bu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 305 bin varil düşüş gösterdi. Böylece, ülkenin günlük ham petrol üretimi 2-8 Mayıs haftasında yaklaşık 11,6 milyon varil olarak gerçekleşti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22- 28 Şubat haftasında 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.

EIA'nın "Mayıs 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,7 milyon varil olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 09:08 Kaynak: AA


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