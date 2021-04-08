ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

08.04.2021 08:19
ABD'nin ham petrol stokları azaldı, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 500 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 500 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 500 bin varil (yüzde 0,7) azalarak yaklaşık 498 milyon 300 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 325 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 637 milyon 800 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 4 milyon varil artışla 234 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 119 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 264 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 260 bin varil artarak 3 milyon 434 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 27 Mart-2 Nisan haftasında 187 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 358 bin varile geriledi.

EIA'nın Nisan 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Petrol, Enerji, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika Ekonomi


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