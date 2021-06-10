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ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

10.06.2021 08:12
ABD'nin ham petrol stokları azaldı, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 200 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 200 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon 200 bin varil (yüzde 1,1) azalarak yaklaşık 474 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 100 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 300 bin varil azalarak 626 milyon 500 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 7 milyon varil (yüzde 3) artışla 241 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 7 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 638 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 387 bin varil artarak 2 milyon 931 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 29 Mayıs-4 Haziran'da 203 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 443 bin varil olarak gerçekleşti.

EIA'nın Haziran 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Haziran, Enerji, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika Ekonomi


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