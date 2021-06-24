ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 600 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon 600 bin varil (yüzde 1,6) azalarak yaklaşık 459 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 700 bin varil azalarak 623 milyon 900 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon 900 bin varil (yüzde 1,2) azalışla 240 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 197 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 943 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 233 bin varil azalarak 3 milyon 651 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 5-11 Haziran'da 101 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 545 bin varil olarak gerçekleşti.

EIA'nın Haziran 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.