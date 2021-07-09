ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 6 milyon 900 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 900 bin varil (yüzde 1,5) azalarak yaklaşık 445 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 200 bin varil azalarak 621 milyon 300 bin varil oldu.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 6 milyon 100 bin varil (yüzde 2,5) azalışla 235 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 532 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 875 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 89 bin varil gerileyerek 2 milyon 628 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 26 Haziran-2 Temmuz haftasında 190 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 738 bin varil olarak gerçekleşti.

EIA'nın Temmuz 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.