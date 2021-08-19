ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 200 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 200 bin varil (yüzde 0,7) azalarak yaklaşık 435 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 259 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 621 milyon 300 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 700 bin varil (yüzde 0,3) artışla 228 milyon 200 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 46 bin varil azalarak yaklaşık 6 milyon 350 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 768 bin varil artarak 3 milyon 431 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 7-13 Ağustos haftasında 133 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 828 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Ağustos 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.