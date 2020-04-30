ABD'nin ham petrol stokları hızlı artış gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları hızlı artış gösterdi - Son Dakika Ekonomi

ABD'nin ham petrol stokları hızlı artış gösterdi

6 saat önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre sert bir yükselişle 9 milyon varil arttı.

ABD'nin ham petrol stokları hızlı artış gösterdi, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre sert bir yükselişle 9 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 9 milyon varil (yüzde 1,7) artışla 527,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 10,6 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 15 milyon varil yükselmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1,2 milyon varil (yüzde 0,2) artışla 636,1 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 3,7 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 259,6 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 2,5 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin benzin stokları bir önceki hafta 1 milyon varil artış göstermişti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 365 bin varil artışla 5,3 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 412 bin varil yükselişle 3,3 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 101 bin varil düşüş gösterdi. Böylece, ülkenin günlük ham petrol üretimi 18-24 Nisan haftasında yaklaşık 12,1 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 22- 28 Şubat haftasında 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.

EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,8 milyon varil olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:24 Kaynak: AA


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