ABD'nin ham petrol stokları sert düştü - Son Dakika

ABD'nin ham petrol stokları sert düştü

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,2 milyon varil azalışla sert düşüş kaydetti.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,2 milyon varil azalışla sert düşüş kaydetti.

CHP Kurultayı için geri sayım! Muharrem İnce genel başkanlığa aday olacak mı?
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,2 milyon varil (yüzde 1,3) azalarak 533,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 710 bin varil azalacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 1,4 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1,7 milyon varil (yüzde 0,3) artışla 655,4 milyon varile ulaştı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 1,2 milyon varil (yüzde 0,5) artışla 256,5 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 1,6 milyon varil azalacağı yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta da 1,7 milyon düşüş kaydetmişti.

Petrol üretimi değişmedi

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 571 bin varil azalarak 5,97 milyon varile, petrol ihracatı da günlük ortalama 65 bin varil düşüşle 3,09 milyon varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 20-26 Haziran döneminde değişmeyerek 11 milyon varilde sabit kaldı. Bu rakam, 22- 28 Şubat döneminde 13,1 milyon varille en yüksek seviyesine çıkmıştı.

EIA'nın "Haziran 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil olması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 08:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları sert düştü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:08 Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayı düşünmüyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:40 Son dakika: Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı kavga 14:33 Kıvanç Tatlıtuğ'un yargılandığı sahte fatura davasında babası tanık olarak dinlenecek 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:08 Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldüren kadın: Tabancayı kurusıkı sanıyordum 14:06 Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum 14:01 İngiliz şirketler son 2 günde 12 bin kişi işten çıkartma kararı aldı 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:45 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 13:14 WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor 12:54 Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı 12:53 Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
12:22
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
10:27
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
09:25
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
05:40
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan Dağı beyaza büründü
18:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 15:17:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin ham petrol stokları sert düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]