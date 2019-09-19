ABD'nin ham petrol stokları yükseldi
1 saat önce
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,1 milyon varil artış gösterdi.
ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,1 milyon varil artış gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:00
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