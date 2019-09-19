Son Dakika Haberleri: ABD'nin ham petrol stokları yükseldi
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ABD'nin ham petrol stokları yükseldi

1 saat önce

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,1 milyon varil artış gösterdi.

ABD'nin ham petrol stokları yükseldi, System.String[]

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,1 milyon varil artış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:00 
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