ABD'nin ham petrol stoku düştü

ABD'nin ticari ham petrol stoku geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3,1 milyon varil düştü.

ABD'nin ticari ham petrol stoku geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3,1 milyon varil düştü. Aynı dönemde ülkenin ham petrol ithalatı ise günlük 144 bin varil düşüşle 7,46 milyon varile geriledi.

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