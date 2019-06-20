ABD'nin ham petrol stoku düştü
55 dakika önce
ABD'nin ticari ham petrol stoku geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3,1 milyon varil düştü.
ABD'nin ticari ham petrol stoku geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3,1 milyon varil düştü. Aynı dönemde ülkenin ham petrol ithalatı ise günlük 144 bin varil düşüşle 7,46 milyon varile geriledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:38
FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi
DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti
Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı