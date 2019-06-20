Son Dakika Haberleri: ABD'nin ham petrol stoku düştü
Son Dakika Ekonomi Haber

ABD'nin ham petrol stoku düştü

55 dakika önce

ABD'nin ticari ham petrol stoku geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3,1 milyon varil düştü.

ABD'nin ham petrol stoku düştü, System.String[]
ABD'nin ticari ham petrol stoku geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3,1 milyon varil düştü. Aynı dönemde ülkenin ham petrol ithalatı ise günlük 144 bin varil düşüşle 7,46 milyon varile geriledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:38 
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti Yaşlı çiftin yolda bulup jandarmaya teslim ettikleri çanta, hayatlarını kararttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 10:33:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin ham petrol stoku düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]