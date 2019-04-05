Son Dakika Haberleri: ABD'nin Ham Petrol Üretimi Artış Gösterdi

ABD'nin Ham Petrol Üretimi Artış Gösterdi

50 dakika önce

ABD’de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil artışla 12,2 milyon varil oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yüzde 1,6 (7,2 milyon varil) artışla 449,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 425 bin varil azalacağı yönündeydi. ABD’de ham petrol üretimi […]The post ABD’nin ham petrol üretimi artış gösterdi appeared first on Enerji Enstitüsü.

ABD'nin Ham Petrol Üretimi Artış Gösterdi, System.String[]
ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil artışla 12,2 milyon varil oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yüzde 1,6 (7,2 milyon varil) artışla 449,5 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 425 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil artış gösterdi. Böylece, 22-29 Mart haftasında ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Şubat 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise 13,2 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:01 

Amerika Birleşik Devletleri, Sektörel
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