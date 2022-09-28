ABD Büyükelçisi Godfrey: "Sudan'ın Rus askeri üssüne izin vermesinin sonuçları olur" - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi Godfrey: "Sudan'ın Rus askeri üssüne izin vermesinin sonuçları olur"

28.09.2022 00:12
ABD Büyükelçisi Godfrey: "Sudan'ın Rus askeri üssüne izin vermesinin sonuçları olur"

ABD'nin Hartum Büyükelçisi John Godfrey, Sudan hükümetini, ülkenin doğusundaki Kızıldeniz'de bir Rus askeri üssünün kurulmasına izin vermesi halinde gelecek tepkiler konusunda uyardı.

ABD'nin Hartum Büyükelçisi John Godfrey, Sudan hükümetini, ülkenin doğusundaki Kızıldeniz'de bir Rus askeri üssünün kurulmasına izin vermesi halinde gelecek tepkiler konusunda uyardı.

Tayyar gazetesine mülakat veren Godfrey, " Rusya'nın, devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile 2017'de Kızıldeniz'de bir askeri üs kurması ile ilgili imzaladığı anlaşmayı uygulamaya çalıştığına dair bazı haberler var. Rusya'nın, Ukrayna'yı sebepsiz yere işgal etmesiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e uluslararası izolasyonun son zamanlarda arttığını söylemek önemlidir." dedi.

Üssün kurulmasına izin verilmesi durumunda bunun ülkenin çıkarlarına zarar vereceği konusunda uyaran Godfrey, Sudanlıların uluslararası topluma daha yakın olmak istediği bir zamanda bunun Sudan'ın daha fazla yalnız kalmasına yol açacağını söyledi.

Büyükelçi Godfrey, "Bütün ülkeler, diğer hangi ülkelerle ortak olacağına karar verme konusunda egemen bir hakka sahiptir ancak bu tercihlerin elbette sonuçları vardır." şeklinde konuştu.

"Sudan ile iyi bir ortak olabiliriz" diyen Godfrey, ABD ve Sudan hükümetleri arasında daha fazla iş birliğinin kapısını açan anahtarın, ülkeyi demokrasi yoluna geri götürecek siviller liderliğinde yeni bir hükümetin ve bir geçiş çerçevesinin oluşturulması olduğunun altını çizdi.

Askeri üs anlaşması

Askeri darbeyle 2019'da devrilen eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in Kasım 2017'de Moskova'ya yaptığı ziyarette, iki ülke askeri alanda eğitim, tecrübe paylaşımı ve savaş gemilerinin iki ülkenin limanlarına girişi ile ilgili iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

Russia Today'e göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Kasım 2020'de Sudan'da nükleer enerji ünitelerine sahip gemileri barındırabilecek bir Rus üssünün kurulmasını onayladı.

Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Huseyin, 19 Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Kızıldeniz'de bir deniz üssü kurulması konusunda Rusya ile tam bir anlaşma yok ancak aramızdaki askeri iş birliğimiz uzatıldı." ifadesini kullanmıştı.

Rusya resmi gazetesi, 9 Aralık 2020'de Rus donanması için Kızıldeniz'de "bölgede barış ve güvenliğin desteklenmesi amacıyla bir ikmal ve bakım üssü kurulmasına yönelik Rusya ile Sudan arasındaki anlaşma metnini yayımlamıştı.

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Kaynak: AA

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