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ABD'nin Hawaii eyaletinde içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı - Son Dakika

ABD'nin Hawaii eyaletinde içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı

05.02.2022 22:44
ABD'nin Hawaii eyaletinde içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı

NEW ABD'nin Hawaii eyaletinde, donanmaya ait bir depodaki sızıntı nedeniyle içme suyu kaynağına jet yakıtı karışması sonucu 5 bin 900'den fazla kişi hastaneye başvurdu.

NEW ABD'nin Hawaii eyaletinde, donanmaya ait bir depodaki sızıntı nedeniyle içme suyu kaynağına jet yakıtı karışması sonucu 5 bin 900'den fazla kişi hastaneye başvurdu.

ABD medyasında yer alan habere göre, Hawaii'de Pasifik Okyanusu'ndaki askeri gemilere ve uçaklara yakıt sağlayan depoda sızıntı meydana geldi.

Jet yakıtının içme suyu kuyusuna sızması nedeniyle 5 bin 900'den fazla kişi mide bulantısı, baş ağrısı ve döküntü şikayetiyle hastaneye başvurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri, sızıntı sorununun ve su krizinin çözümü için 250 milyon dolar harcamada bulunsa da Hawaii halkı yakıt deposunun kapatılması için baskı yapıyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Pasifik Okyanusu, Hawaii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin Hawaii eyaletinde içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'nin Hawaii eyaletinde içme suyu kaynağına jet yakıtı sızdı - Son Dakika
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