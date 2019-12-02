Son Dakika Haberleri: "ABD'nin Hong Kong desteği Çin'le ilişkileri zora soktu"
Son Dakika Ekonomi 'ABD'nin Hong Kong desteği Çin'le ilişkileri zora soktu' - Son Dakika Ekonomi

"ABD'nin Hong Kong desteği Çin'le ilişkileri zora soktu"

6 saat önce

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı, Hong Kong protestoları konusunda Çin aleyhinde yeni yaptırımlara yol açabilecek, yasalar etkisiyle zora girdiği duyuruldu.

– ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin, ABD Kongresi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı, Hong Kong protestoları konusunda Çin aleyhinde yeni yaptırımlara yol açabilecek, yasalar etkisiyle zora girdiği duyuruldu.

Haber portalı Axios'un Trump yönetimine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ticaret görüşmelerinin ilk aşamasının en iyi ihtimalle sene sonunda tamamlanması beklenirken, Trump'ın Çin ürünlerine Aralık ayında uygulaması planlanan ek gümrük vergilerini erteleyeceği belirtildi.Geçtiğimiz hafta Çin Dışişleri Bakanlığı ABD Büyükelçisi Terry Branstad'ı onaylanan tasarıyı protesto etmek için çağırmış ve iddialara göre Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng Branstad'ı yasanın iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyeceğini söylemişti.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Hong Kong, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:44 Kaynak: DHA
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