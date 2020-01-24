Abd'nin houston kentinde patlama - Son Dakika

Abd'nin houston kentinde patlama
6 saat önce
ABD'nin Houston kentinde patlamaABD (DHA) ? ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:49 Kaynak: DHA
ABD'nin Houston kentinde patlama
ABD (DHA) ? ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Polis, patlamanın bir sanayi tesisinde meydana geldiğini belirtirken nedeninin henüz anlaşılamadığı öğrenildi.
Yerel saat ile 04.00'te meydana gelen ve çevrede paniğe neden olan patlama sonrası bazı binaların camları kırıldı. Patlamanın ardından binada çıkan yangına itfaiye müdahale ederken, ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika Tinder'a panik butonu dahil bir dizi ilave güvenlik özelliği geliyor Trump'ın en yakınındaki isim itiraf etti: Trump, Erdoğan'a hayran "Nükleer kıyamet saati" 20 saniye ileri alındı Son Dakika: Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi