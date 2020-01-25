ABD'nin Houston kentindeki patlamada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı - Son Dakika
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ABD'nin Houston kentindeki patlamada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

6 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir sanayi kuruluşuna ait binada dün meydana gelen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Houston kentindeki patlamada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı, System.String[]

ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir sanayi kuruluşuna ait binada dün meydana gelen patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, patlamanın yaşandığı sanayi kuruluşunda çalışan Frank Flores ve Gerardo Castorena adlı iki işçinin spor salonunu kullanmak için binaya mesai saatinden önce geldiklerini ifade etti.

Flores ve Castorena'nın patlamada hayatını kaybettiğini söyleyen Turner, olayda 2 işçi ile çevredeki ev ve iş yerlerindeki 18 kişinin de yaralandığını belirtti.

Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo da düzenlediği basın toplantısında, yetkililerin patlamanın sebebine dair incelemelerinin önümüzdeki 3-4 gün daha süreceğini kaydetti.

Sanayi kuruluşuna ait binada dün patlama olmuş, yetkililer, herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya dair bilgi vermemişti. Patlamanın ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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