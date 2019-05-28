ABD'nin Huawei ambargosu satıştaki telefonları kapsamıyor
2 saat önce
ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı ifade edildi.
ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:58
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