Son Dakika Haberleri: ABD'nin Huawei ambargosu satıştaki telefonları kapsamıyor
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ABD'nin Huawei ambargosu satıştaki telefonları kapsamıyor

2 saat önce

ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı ifade edildi.

ABD'nin Huawei ambargosu satıştaki telefonları kapsamıyor, System.String[]
ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı ifade edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:58 
Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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