Üye Girişi
ABD'nin İdlib'de gerçekleştirdiği operasyonda ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika

ABD'nin İdlib'de gerçekleştirdiği operasyonda ölü sayısı 13'e yükseldi

03.02.2022 16:03
ABD'nin İdlib'de gerçekleştirdiği operasyonda ölü sayısı 13'e yükseldi

ABD Özel Harekat Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunda ölü sayısı 13'e ulaştı.

ABD Özel Harekat Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunda ölü sayısı 13'e ulaştı.

ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetlerinin gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında savaş uçağı ve helikopter desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonun bilançosu artıyor. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada, üç ailenin yaşadığı iki katlı bir eve düzenlenen operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'ü kadın, 3'ü erkek, 7'si çocuk olmak üzere 13'e yükseldiği bildirildi. Yerel kaynaklara göre ABD Özel Harekat Kuvveleri, hedeflenen evin yakınına indi ve içeridekilerin teslim olmayı reddetmesi üzerine bir grupla iki saatten fazla bir süre çatıştı.

ABD isim vermedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki ABD Özel Harekat kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında terörle mücadele görevi gerçekleştirdi. Görev başarılı oldu. ABD tarafında can kaybı olmadı" ifadelerini kullanmıştı. Kirby, operasyonun hedefindeki isme ya da gruba dair ayrıntı vermezken, yerel kaynaklar El Kaide bağlantılı militanların hedef alındığını belirtiyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'nin operasyonunda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 9 kişinin öldüğünü bildirmişti. - İDLİB

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Özel Harekat, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'nin İdlib'de gerçekleştirdiği operasyonda ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:11:50. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'nin İdlib'de gerçekleştirdiği operasyonda ölü sayısı 13'e yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement