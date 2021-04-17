ABD'nin İklim Özel Temsilcisi Kerry, Güney Kore'de temaslarda bulundu - Son Dakika

Güney Kore'yi ziyaret eden ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry, Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile bir araya geldi.

Kerry, Çin'e yaptığı 4 günlük ziyaretin ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine 22- 23 Nisan'da düzenlenecek çevrim içi Liderler İklim Zirvesi öncesinde Güney Kore'de temaslarda bulunuyor.

İklim Özel Temsilcisi Kerry, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kerry'nin Çin ve Güney Kore ziyaretlerinin, küresel iklim konularının ele alınmasıyla ilgili olduğuna işaret edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu 40 dünya liderini 22-23 Nisan'da çevrim içi iklim zirvesine davet etmişti.