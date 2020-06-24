ABD'nin ilk diyabet hastası pilotu 9 yıl sonra tekrar uçtu - Son Dakika

ABD'nin ilk diyabet hastası pilotu 9 yıl sonra tekrar uçtu

ABD'nin Las Vegas şehrindeki McCarran Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan, Southwest Airlines 370 numaralı uçuşun pilotu Bob Halicky (59), ülke tarihine geçti.

ABD'nin Las Vegas şehrindeki McCarran Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan, Southwest Airlines 370 numaralı uçuşun pilotu Bob Halicky (59), ülke tarihine geçti. Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, Halicky'nin aktif olarak çalışan ilk diyabet hastası pilot ilan etti.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı

ABD'de Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından diyabet hastası pilotların yasaklanan ticari uçuşları, Kasım ayında pilotların ticari olarak uçmak için gereken birinci sınıf sağlık sertifikası için başvurabileceklerinin açıklanmasının ardından ilk diyabet hastası pilot Bob Halicky, 9 yıl sonra tekrar uçtu. Halicky, Seattle- Tacoma Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

"YILLARDIR BU ANI BEKLİYORDUM"

Uçuştan sonra heyecanını dile getiren Halicky, "Kokpite geri dönmek ve ABD'de ticari olarak uçan ilk tip 1 insüline bağımlı pilot olmak çok heyecan vericiydi. Yıllardır bu anı bekliyordum" dedi. 1993 yılından beri Southwest Airlines için yolcu uçağı pilotluğu yapan Halicky, 2011 yılında tip 1 diyabet teşhisi konulduktan sonra kariyerine eğitmen pilot olarak devam etmek zorunda kalmıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Southwest Airlines, Las Vegas, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'nin ilk diyabet hastası pilotu 9 yıl sonra tekrar uçtu - Son Dakika Dünya

Son Dakika

18:21 İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı 16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:41 Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:01 Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler 14:54 İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu 14:20 ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun 14:06 İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler 12:25 Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli? 11:36 Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü 11:26 Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular 11:25 Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti 11:17 Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu 10:48 Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
18:30
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
18:07
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 18:54:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin ilk diyabet hastası pilotu 9 yıl sonra tekrar uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]