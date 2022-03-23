ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti

23.03.2022 23:06
ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti

NEW ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında yaşamını yitirdi.

NEW ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Albright'ın ailesi tarafından yapılan açıklamada, eski dışişleri bakanının yakalandığı kansere yenik düştüğü belirtildi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993'te önce ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine atanan Albright, ardından da 1997-2001 yılları arasında dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

1937'de Çekoslovakya'nın Prag şehrinde Yahudi bir ailede doğan ve Çek diplomatı babasının Nazi ve Komünist rejimden kaçması üzerine 11 yaşında ABD'ye göç eden Albright, görevi sırasında NATO'nun genişlemesini ve eski Yugoslavya'ya askeri müdahale yapılmasını güçlü şekilde teşvik etmişti.

Albright'ın, ABD Televizyonundaki "60 Dakika" programında, sunucunun Irak'a uygulanan ambargo sonucu Hiroşima'dan daha fazla, yarım milyon çocuğun öldüğü, buna değip değmediği sorusuna verdiği "Bu çok zor bir seçimdi ancak bu bedele değdiğini düşünüyorum." şeklindeki cevabı dünyada tepkilere neden olmuştu.

Albright, en son şubatta New York Times'ta, Ukrayna'ya saldırı hazırlığı yapan Rusya'nın bu girişiminin "tarihi bir hata" olacağını savunmuştu.

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 84 yaşında öldü Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 84 yaşında öldü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da 'savaş suçları' işlediği sonucuna ulaştığını... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut belgeler ışığında ABD yönetiminin, Rus güçlerinin Ukrayna'da 'savaş suçları' işlediği sonucuna ulaştığını...

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti - Son Dakika


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