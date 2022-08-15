ABD'de eğlence parkında silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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ABD'de eğlence parkında silahlı saldırı: 3 yaralı

15.08.2022 10:49
ABD'de eğlence parkında silahlı saldırı: 3 yaralı

ABD'nin Illinois eyaletindeki Six Flags Great America eğlence parkında meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Six Flags Great America eğlence parkında meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Gurnee bölgesinde bulunan Six Flags Great America eğlence parkından silah sesleri yükseldi. Yerel saatle 20.00 sıralarında ihbar üzerine olay yerine gelen Gurnee Polis Departmanı tarafından yapılan ilk incelemelerde şüphelilerin eğlence parkı yakınına araçlarını park ettikleri, daha sonra ise

etrafa ateş açtıkları tespit edildi. Saldırganlar daha sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. Saldırıda bacağından yaralanan 17 ve 19 yaşındaki 2 gencin hayati tehlikesi bulunmazken, omzundan yaralanan bir kişi ise hastaneye gitmeyi reddetti.

"Rastgele bir hareket değildi"

Polis tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yaşanan saldırı rastgele bir hareket değildi, planlanmıştı. Aktif bir tetikçi olayı değildi" denildi. Park, saldırının ardından erken saatlerde kapatıldı. - WASHINGTON

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Illinois, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de eğlence parkında silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de eğlence parkında silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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