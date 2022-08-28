Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandolardan birinin ağır yaralı, diğer ikisinin bilincinin yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu - Son Dakika

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