ABD'de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü - Son Dakika
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ABD'de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü

11.08.2022 09:40

ABD'nin Indiana eyaletinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 39 evde hasar meydana geldi.

- ABD'de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü

İNDİANA - ABD'nin Indiana eyaletinde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 39 evde hasar meydana geldi.

ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Evansville kentinin Willemette bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yerel saatle 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evansville İtfaiye Şefi Mike Connelly gerçekleştirdiği basın toplantısında, patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam 39 evin hasar gördüğünü aktaran Connelly, en az 11'inin kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Connelly, "Başka can kayıpları olabilir, aramalarımızı tamamlamadık. Evlere girmek henüz güvenli değil" ifadelerini kullandı.

Patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

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ABD'de evde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 40 ev hasar gördü ABD'de evde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 40 ev hasar gördü
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, İtfaiye, Indiana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de şiddetli patlama: 3 kişi öldü, 39 ev hasar gördü - Son Dakika
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