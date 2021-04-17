ABD'nin Indianapolis kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

ABD'nin Indianapolis kentinde perşembe akşamı yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 kişi, kent genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Son aylardaki silahlı saldırılarla sarsılan ABD'de, önceki günkü silahlı saldırının kurbanları için çok sayıda anma töreni düzenlendi.

Kargo ve nakliyat hizmetleri veren FedEx şirketinin Indianapolis kentindeki bir tesisinde yaşanan silahlı saldırının kurbanları için başta saldırının yapıldığı yer olmak üzere kent genelinde düzenlenen törenlere çok sayıda kişi katılırken, bölge sakinleri silah alımlarının sınırlandırılmasını talep etti.

Öte yandan polis, saldırının motivasyonunun ne olduğuna ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Yerel saatle perşembe akşamı yaşanan silahlı saldırıda, yaşları 19 ila 74 arasında değişen 8 kişi hayatını kaybetmiş, saldırganın eski FedEx çalışanı olduğu açıklanmıştı. Adının Brandon Scott Hole olduğu belirtilen saldırgan da olay yerinde kendi silahıyla vurulmuş şekilde ölü bulunmuştu.

ABD'de silahlı saldırılarla ilgili olayları takip edip derleyen "Silahlı Şiddet Arşivi" (GVA) adlı kuruluşun verilerine göre, ülkede son 1 ayda meydana gelen 45 toplu silahlı saldırıda 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.