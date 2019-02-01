Son Dakika Haberleri: ABD'nin Inf Anlaşması'ndan Çekilmesi Bekleniyor

ABD'nin Inf Anlaşması'ndan Çekilmesi Bekleniyor

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bugün ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıklayacağı öne sürüldü.

ABD'nin Inf Anlaşması'ndan Çekilmesi Bekleniyor, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bugün ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıklayacağı öne sürüldü.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Pompeo'nun yerel saatle cuma sabahı yapacağı açıklamanın INF ile ilgili olduğu belirtildi.

Avrupa güvenliği açısından hayati derecede önemli olan ve 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanan anlaşmayla ilgili olarak son dönemde iki ülke arasında karşılıklı suçlamalar yöneltiliyordu.

Pompeo, Aralık 2018'de Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, Rusya'ya INF Anlaşması'na uyması için 60 günlük süre verdiklerini açıklamıştı. ABD yönetiminin Moskova'ya verdiği süre 1 Şubat'ta doluyor.

ABD ile Rusya arasında 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın iptali halinde silahlanma yarışının hızlanacağı ve bu yarışın Avrupa güvenliğini tehdit edeceği belirtiliyor.

ABD, anlaşmadan ayrıldığını açıklamasının ardından teknik olarak 6 aylık sürenin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacak.

INF Anlaşması

1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında imzalanan anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya atılabilen orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edildi.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:20 Kaynak: AA

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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