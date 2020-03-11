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ABD'nin insan hakları raporunda Filistinlilerin vatandaşlık ibaresi kaldırıldı
7 saat önce
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık küresel insan hakları raporunda, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, kentteki 'Arap sakinler' ve 'İsrail vatandaşı olmayanlar' olarak tanımlandı
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık küresel insan hakları raporunda, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, kentteki 'Arap sakinler' ve 'İsrail vatandaşı olmayanlar' olarak tanımlandı.
Bakanlığın 2018 raporunda, Doğu Kudüs'te yaşayan Araplar, 'Filistinli vatandaşlar' olarak nitelendirilmişti.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:15
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