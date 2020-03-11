ABD'nin insan hakları raporunda Filistinlilerin vatandaşlık ibaresi kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'nin insan hakları raporunda Filistinlilerin vatandaşlık ibaresi kaldırıldı - Son Dakika Dünya

ABD'nin insan hakları raporunda Filistinlilerin vatandaşlık ibaresi kaldırıldı

7 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık küresel insan hakları raporunda, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, kentteki 'Arap sakinler' ve 'İsrail vatandaşı olmayanlar' olarak tanımlandı

ABD'nin insan hakları raporunda Filistinlilerin vatandaşlık ibaresi kaldırıldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık küresel insan hakları raporunda, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, kentteki 'Arap sakinler' ve 'İsrail vatandaşı olmayanlar' olarak tanımlandı.


Bakanlığın 2018 raporunda, Doğu Kudüs'te yaşayan Araplar, 'Filistinli vatandaşlar' olarak nitelendirilmişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Kudüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:15 
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