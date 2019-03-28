ABD'nin Irak'a Desteği Sürecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.



Bakanlık Sözcüsü Robert Palladino, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan, İkili Stratejik Çerçeve Anlaşması'nda belirtildiği üzere ABD'nin güçlü bir şekilde Irak'ın gelişimini ve bu gelişimi sırasındaki ihtiyaçlarını destekleyeceğini dile getirdi." ifadesini kullandı.



Sözcü, Pompeo'nun, el-Halbusi'ye ABD'nin Irak hükümetiyle yürüttüğü çalışmaları sürdüreceğini ve Irak güvenlik güçlerine terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede desteğe devam edeceğini söylediğini bildirdi.

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