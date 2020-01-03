ABD'nin Irak'a gönderdiği askeri birlikler Kuveyt'e vardı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'nin Irak'a gönderdiği askeri birlikler Kuveyt'e vardı - Son Dakika Dünya

ABD'nin Irak'a gönderdiği askeri birlikler Kuveyt'e vardı

6 saat önce

ABD ordusu Bağdat'taki büyükelçiliğin protestocular tarafından kuşatılması sonrasında paraşütçülerden oluşan bir askeri birliği Kuveyt'e sevk etti. Pentagon paylaştığı videoda ikmal uçaklarının Irak sınırına 23 kilometre mesafede bulunan Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'ne indiğini duyurdu

ABD'nin Irak'a gönderdiği askeri birlikler Kuveyt'e vardı, System.String[]

ABD ordusu Bağdat'taki büyükelçiliğin protestocular tarafından kuşatılması sonrasında paraşütçülerden oluşan bir askeri birliği Kuveyt'e sevk etti.


Pentagon paylaştığı videoda ikmal uçaklarının Irak sınırına 23 kilometre mesafede bulunan Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'ne indiğini duyurdu. Pentagon, hafta başında Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde yaşanan olaylar sonrası Orta Doğu bölgesine 750 askerden oluşan takviye bir kuvvet göndermişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kuveyt, Bağdat, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:09 
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