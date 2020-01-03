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ABD'nin Irak'a gönderdiği askeri birlikler Kuveyt'e vardı
6 saat önce
ABD ordusu Bağdat'taki büyükelçiliğin protestocular tarafından kuşatılması sonrasında paraşütçülerden oluşan bir askeri birliği Kuveyt'e sevk etti. Pentagon paylaştığı videoda ikmal uçaklarının Irak sınırına 23 kilometre mesafede bulunan Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'ne indiğini duyurdu
ABD ordusu Bağdat'taki büyükelçiliğin protestocular tarafından kuşatılması sonrasında paraşütçülerden oluşan bir askeri birliği Kuveyt'e sevk etti.
Pentagon paylaştığı videoda ikmal uçaklarının Irak sınırına 23 kilometre mesafede bulunan Kuveyt'teki Ali Al Salem Hava Üssü'ne indiğini duyurdu. Pentagon, hafta başında Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde yaşanan olaylar sonrası Orta Doğu bölgesine 750 askerden oluşan takviye bir kuvvet göndermişti.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:09
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