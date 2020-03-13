ABD'nin Irak'ta İran destekli grupları hedef almasına Bağdat'tan tepki: Sonuçları olacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'nin Irak'ta İran destekli grupları hedef almasına Bağdat'tan tepki: Sonuçları olacak - Son Dakika Dünya

ABD'nin Irak'ta İran destekli grupları hedef almasına Bağdat'tan tepki: Sonuçları olacak

6 saat önce

Irak ordusu, ABD'nin ülkedeki İran destekli gruplara yönelik hava saldırılarını kınayarak bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı

ABD'nin Irak'ta İran destekli grupları hedef almasına Bağdat'tan tepki: Sonuçları olacak, System.String[]

Irak ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkedeki İran destekli gruplara yönelik hava saldırılarını kınayarak bunun sonuçları olacağı konusunda uyardı.


Ordudan yapılan açıklamada, ABD saldırıları sırasında 6 kişinin öldüğü belirtildi, ayrıca saldırıların Irak'ın egemenlik haklarına yönelik ihlal olduğu dile getirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:31 
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