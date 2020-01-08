ABD'nin Irak'taki üssünün balistik füzelerle vurulması - Füze parçalarının düştüğü bölge (3) - Son Dakika
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ABD'nin Irak'taki üssünün balistik füzelerle vurulması - Füze parçalarının düştüğü bölge (3)

14 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Füze parçalarının düştüğü bölgede vatandaşların toplanması Füze parçalarından görüntüler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran'ın füze saldırısında bölgede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Füze parçalarının düştüğü bölgede vatandaşların toplanması

Füze parçalarından görüntüler

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran'ın füze saldırısında bölgede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Erbil'deki ABD üssüne yönelik İran tarafından fırlatılan füze saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtilirken kayıplarla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan IKBY'nin yerel medyasından çıkan haberlere göre füzelerden biri Erbil vilayetinin Berdereş ilçesi yakınlarına düştü.

Erbil'de ABD'nin iki askeri üssü bulunuyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki el-Esed ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.

ABD'nin Irak'taki üssünün balistik füzelerle vurulması - Füze parçalarının düştüğü bölge (3)

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:15 Kaynak: AA
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