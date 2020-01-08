ABD'nin Irak'taki üssünün balistik füzelerle vurulması - Füze parçalarının düştüğü bölge (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin Irak'taki üssünün balistik füzelerle vurulması - Füze parçalarının düştüğü bölge (4) - Son Dakika

ABD'nin Irak'taki üssünün balistik füzelerle vurulması - Füze parçalarının düştüğü bölge (4)

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Füze parçalarının düştüğü bölgede vatandaşların toplanması Füze parçalarından görüntüler Berdereş ilçesi yakınlarına düşen parçaların hasar verdiği bir evden görüntüler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran'ın füze saldırısında bölgede herhangi bir can ve...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Füze parçalarının düştüğü bölgede vatandaşların toplanması

Füze parçalarından görüntüler

Berdereş ilçesi yakınlarına düşen parçaların hasar verdiği bir evden görüntüler Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran'ın füze saldırısında bölgede herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Erbil'deki ABD üssüne yönelik İran tarafından fırlatılan füze saldırısı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtilirken kayıplarla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan IKBY'nin yerel medyasından çıkan haberlere göre füzelerden biri Erbil vilayetinin Berdereş ilçesi yakınlarına düştü.

ABD'nin Irak'taki üssünün balistik füzelerle vurulması - Füze parçalarının düştüğü bölge (4)

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:27 Kaynak: AA
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