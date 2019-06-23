ABD'nin İran'a siber saldırı düzenlediği iddia edildi
13 dakika önce
ABD ordusunun, insansız hava aracının düşürülmesine karşılık olarak İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlediği iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:08
ABD ordusunun, insansız hava aracının düşürülmesine karşılık olarak İran
'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlediği iddia edildi.
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