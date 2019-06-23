Son Dakika Haberleri: ABD'nin İran'a siber saldırı düzenlediği iddia edildi
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ABD'nin İran'a siber saldırı düzenlediği iddia edildi

13 dakika önce

ABD ordusunun, insansız hava aracının düşürülmesine karşılık olarak İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

ABD'nin İran'a siber saldırı düzenlediği iddia edildi, System.String[]
ABD ordusunun, insansız hava aracının düşürülmesine karşılık olarak İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlediği iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:08 
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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