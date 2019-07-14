Son Dakika Haberleri: "ABD'nin İran'a yaptırımları önceki dönemlerle kıyaslanamaz"
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"ABD'nin İran'a yaptırımları önceki dönemlerle kıyaslanamaz"

12 dakika önce

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkesinin tarihi boyunca böylesi yaptırımlarla karşı karşıya kalmadığını belirtti.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkesinin tarihi boyunca böylesi yaptırımlarla karşı karşıya kalmadığını belirtti.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Rebii, "ABD'nin İran'a yönelik şu anki yaptırımları önceki dönemlerle hiçbir şekilde kıyaslanamaz." dedi.
Yaptırımların ülke ekonomisi üzerindeki etkilerine değinen Rebii, "Yaptırımlar ülke ekonomisini etkisi altına aldı. Ancak kur ve enflasyondaki yükseliş daha çok ABD'nin psikolojik savaşı nedeniyle meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Rebii, buna rağmen son iki ayda enflasyonda gerileme görüldüğünü, son 18 ayda zorlukların yaşandığını ancak gelecek 2 yılda durumun daha iyi geçeceğini savundu.
Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:38 Kaynak: AA
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