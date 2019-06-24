Son Dakika Haberleri: "ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları durumu kötüleştirecek"
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"ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları durumu kötüleştirecek"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının durumu kötüleştireceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının durumu kötüleştireceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:38 
ABD, bakan, rusya, iran, Ekonomi
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