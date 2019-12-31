ABD'nin İran destekli Hizbullah Tugayları'na yönelik saldırılarına Irak tepki gösterdi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya ABD'nin İran destekli Hizbullah Tugayları'na yönelik saldırılarına Irak tepki gösterdi - Son Dakika Dünya

ABD'nin İran destekli Hizbullah Tugayları'na yönelik saldırılarına Irak tepki gösterdi

6 saat önce

Washington'ın Pazar günü Suriye ve Irak'taki İran destekli Hizbullah Tugayları'na ait üsleri vurmasının ardından Irak yönetimi, ABD'ye tepki gösterdi.

ABD'nin İran destekli Hizbullah Tugayları'na yönelik saldırılarına Irak tepki gösterdi, System.String[]

Washington'ın Pazar günü Suriye ve Irak'taki İran destekli Hizbullah Tugayları'na ait üsleri vurmasının ardından Irak yönetimi, ABD'ye tepki gösterdi.

Washington ise Iraklı yetkilileri "ABD'nin çıkarlarını koruma konusunda başarısız olmakla" suçladı.

Büyük oranda İran'ın etkisi altında olan Irak yönetimiyle Washington'ın arasında gerilim artarken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bölgede İran'ın en büyük düşmanı olan üç ülkenin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrailli yöneticilerle telefonda "İran'ın düşmanca tavırlarına karşı ortak yanıt verme" üzerine görüştü.

Irak tepki gösterdi

Irak hükümeti, Pazar günü yapılan saldırıları "Irak'ın egemenliğini korumak için ABD ile ilişkilerini gözden geçirmek durumunda olduğunu belirterek" kınayan ve Washington'la ilişkileri etkileyeceğini belirten yazılı bir açıklama yaptı.

Bazı Iraklı milletvekilleri, Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesini talep ederken ülkenin Şii nüfusun ağırlıklı olduğu güney bölgesinde de Amerikan bayraklarının yakıldığı protesto gösterileri düzenlendi.

Başbakan Adil Abdül Mehdi de, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in kendisine operasyonlar öncesinde haber verdiğini söyledi. Abdül Mehdi, Esper'e "bunun çok tehlikeli olabileceği" yanıtını verdiğini belirtti.

Hizbullah Tugayları da "düşman Amerikalıların ülkeden çekilmesini" talep eden bir açıklama yaptı.

Pompeo bölgedeki müttefikleriyle "İran tehdidini" görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Pazartesi günü bakanlıkta bir araya geldiği gazetecilere "Irak hükümetini pek çok kez uyardık, bizi koruma sorumluluğunu yerine getirmeleri için bilgi paylaşımı yaptık. Amerikalı askerler ve diplomatlar, Irak hükümetinin daveti üzerine oraya gittiler. Dolayısıyla oradaki Amerikalıları korumak onların görevi. Ancak bunun için atması gereken adımları atmıyorlar" dedi.

Son haftalarda Irak'ta Amerikalıların bulunduğu bölgelere yönelik İran destekli grupların saldırıları arttı.

ABD'nin Hizbullah Tugayları'na yönelik saldırısı da, grubun Kerkük'teki Amerikan üssüne yaptığı saldırıda bir Amerikalı müteahhitin ölümüne karşılık olarak yapılmıştı.

Irak ve ABD'den gelen karşılıklı açıklamaların ardından Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'la telefonla görüştü. İkili, "İran rejimi ve ona bağlı güçlerin bölgede istikrarsızlığa yol açtığı konusunda hemfikir olduklarını" belirtti ve "bu tehdide karşı kendilerini koruma haklarının olduğunu" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pompeo, telefonda "İran'ın Amerikalılara veya bölgedeki müttefiklerine zarar veren her adımına kararlı şekilde yanıt verileceğini" söyledi.

Suudi Arabistan, ABD'nin saldırılarından sonra İran destekli grupların Kerkük'e yaptığı saldırıyı kınadı.

Pompeo, bu telefon konuşmasından sonra Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ı aradı. İkili "İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştıran adımları karşısında birlikte çalışma konusunda kararlı olduklarını" belirtti.

Pompeo, Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla da telefon görüşmesi yaptı. "İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığı" ve gerekli önlemlerin alınacağı, bu telefon görüşmesinin de konusuydu.

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:25 
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