ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermediği öne sürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermediği öne sürüldü - Son Dakika

ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermediği öne sürüldü

6 saat önce

ABD'nin, Çarşamba günü yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılmak için New York'a gelmek isteyen İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e vize vermediği iddiası, gerginleşen iki ülke ilişkilerinde yeni bir gündem maddesi oluşturdu.

ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermediği öne sürüldü, System.String[]

ABD'nin, Çarşamba günü yapılacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katılmak için New York'a gelmek isteyen İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'e vize vermediği iddiası, gerginleşen iki ülke ilişkilerinde yeni bir gündem maddesi oluşturdu.

Foreign Policy'nin haberinde, Zarif'in, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD tarafından öldürülmesi hakkında 9 Ocak BMGK toplantısında konuşma yapmak üzere ABD'ye vize başvurusunda bulunduğu ancak hala cevap alamadığı kaydedildi.

Konu hakkında bilgisi bulunan diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, İran hükümetinin vize için yanıt beklerken, Trump yönetiminin dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i telefonla arayarak ABD'nin Zarif'in gelişine izin vermeyeceği konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Eski BM Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Larry Johnson, BM ile ev sahibi ülke ABD arasında imzalanan 1947 sözleşmesine göre Zarif'e kesinlikle izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Johnson, "Herhangi bir dışişleri bakanının istediği zaman BM Güvenlik Konseyine hitap etme hakkı vardır ve ABD, BM genel merkezine erişimi sağlamakla yükümlüdür." ifadelerini kullandı.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı ile BM Daimi Temsilciliğinin konu ile ilgili açıklama talebine karşılık vermediği, BM Genel Sekreter Sözcülüğünün de yorum yapmadığı aktarıldı.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra el-Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani, 52 noktanın vurulacağını söyleyen Trump'a cevap verdi: 290'ı unutma
ABD Savunma Bakanı, Irak'tan çıkmayacaklarını duyurdu Kasım Süleymani son yolculuğuna uğurlanıyor! Yüz binler Kirman'a akın etti Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak

Son Dakika Haberleri
08:47 İdlib'ten göç edenlerin sayısı 367 bine ulaştı - Son Dakika
08:46 Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
08:41 Yurtta hava durumu - Son Dakika
08:40 Katı Atık ve Yeşil Vadi Birlik meclis toplantıları gerçekleştirildi - Son Dakika
08:39 İstanbul'da trafiğe hava muhalefeti - Son Dakika
08:26 Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 08:48:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermediği öne sürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]