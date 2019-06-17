ABD'nin İran'ı suçlayan iddiaları AB'yi ikna etmedi: BM'ye bağımsız soruşturma çağrısı
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Lüksemburg toplantısında İran'ı görüşen AB Dışişleri Bakanları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Umman Körfezi'nde yaşanan tanker saldırılarına ilişkin İran'a yönelttiği suçlamalara ikna olmadı. Bakanlar olayın araştırılması ve kanıt toplanması için Birleşmiş Milletlere soruşturma çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:08
Lüksemburg'da İran ana gündemiyle toplanan AB Dışişleri Bakanları, Amerika Birleşik Devletleri'nin tanker saldırıları nedeniyle Tahran'a yönelttiği suçlamalar için daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı.
Başta İran olmak üzere çeşitli konuları görüşmek için Lüksemburg'da toplanan AB Dışişleri Bakanları, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Umman Körfezi'nde yaşanan tanker saldırılarına ilişkin Tahran'ı hedef alan suçlamalarını gündeme aldı. Bakanlar olayın araştırılması ve kanıt toplanması için bağımsız bir Birleşmiş Milletler soruşturmasının açılması çağrısında bulundu.
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