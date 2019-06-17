Son Dakika Haberleri: ABD'nin İran'ı suçlayan iddiaları AB'yi ikna etmedi: BM'ye bağımsız soruşturma çağrısı
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ABD'nin İran'ı suçlayan iddiaları AB'yi ikna etmedi: BM'ye bağımsız soruşturma çağrısı

26 dakika önce

Lüksemburg toplantısında İran'ı görüşen AB Dışişleri Bakanları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Umman Körfezi'nde yaşanan tanker saldırılarına ilişkin İran'a yönelttiği suçlamalara ikna olmadı. Bakanlar olayın araştırılması ve kanıt toplanması için Birleşmiş Milletlere soruşturma çağrısı yaptı.

ABD'nin İran'ı suçlayan iddiaları AB'yi ikna etmedi: BM'ye bağımsız soruşturma çağrısı, System.String[]
Lüksemburg'da İran ana gündemiyle toplanan AB Dışişleri Bakanları, Amerika Birleşik Devletleri'nin tanker saldırıları nedeniyle Tahran'a yönelttiği suçlamalar için daha fazla kanıt gerektiğini vurguladı.

Başta İran olmak üzere çeşitli konuları görüşmek için Lüksemburg'da toplanan AB Dışişleri Bakanları, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Umman Körfezi'nde yaşanan tanker saldırılarına ilişkin Tahran'ı hedef alan suçlamalarını gündeme aldı. Bakanlar olayın araştırılması ve kanıt toplanması için bağımsız bir Birleşmiş Milletler soruşturmasının açılması çağrısında bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:08 
Avrupa Birliği, İran, Amerika Birleşik Devletleri
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