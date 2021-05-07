ABD'nin, İran'ın 1 milyar dolarlık fonunu serbest bırakmayı düşündüğü iddia edildi - Son Dakika

ABD'nin, İran'ın 1 milyar dolarlık fonunu serbest bırakmayı düşündüğü iddia edildi

07.05.2021 05:35
ABD'nin, İran'ın 1 milyar dolarlık fonunu serbest bırakmayı düşündüğü iddia edildi, System.String[]

Viyana'daki nükleer görüşmeler devam ederken ABD yönetiminin, İran'ın dondurulmuş fonlarından 1 milyar dolarlık bölümünü serbest bırakmayı değerlendirdiği bildirildi.

Viyana'daki nükleer görüşmeler devam ederken ABD yönetiminin, İran'ın dondurulmuş fonlarından 1 milyar dolarlık bölümünü serbest bırakmayı değerlendirdiği bildirildi.

CNN'in, konuyla ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi, Viyana'da devam eden görüşmelere pozitif katkı sağlaması amacıyla yeni bir adım atmayı düşünüyor.

Buna göre Biden yönetimi, yaptırımlar kapsamında dondurulmuş olan, İran'a ait fonlardan 1 milyar dolarlık kısmını, İran'ın "insani yardım amacıyla" kullanabilmesi için serbest bırakma fikrini değerlendiriyor. Söz konusu adımın, nükleer görüşmeler sürerken bir iyi niyet göstergesi olarak gündeme geldiği kaydedildi.

Habere göre, ABD yönetimi bu yönde bir karar alırsa söz konusu miktarı, nakit olarak Tahran'a iletmek yerine İsviçre üzerinden açılan ve yaptırımlara takılmadan İran'a insani yardım gönderilmesini sağlayan insani ticaret kanalına aktaracak.

Öte yandan, söz konusu fikre Kongre'deki bazı isimlerin karşı çıktığı ve bu yöndeki bir adımın, ABD'nin İran karşısında elini zayıflatacağı görüşünü öne çıkardıkları belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, bugün kaldığı yerden devam edecek.

Mesafe kat edildiği belirtilen görüşmelerde, ABD ile İran arasında hangi yaptırımların ne şekilde kaldırılacağı konusunda bazı anlaşmazlıklar olduğu bildiriliyor. İran, 2017 yılından bu yana getirilen tüm yaptırımların kaldırılmasını talep ederken, ABD yönetimi, hangi yaptırımların öncelikle kaldırılabileceğini ve İran'ın ne şekilde anlaşma koşullarına döneceğini değerlendiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin, İran'ın 1 milyar dolarlık fonunu serbest bırakmayı düşündüğü iddia edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, tepki çeken Bakan Çavuşoğlu, tepki çeken "Turistin göreceği herkesi aşılarız" sözlerine açıklık getirdi Kötü koku nedeniyle şikayette bulunan komşular sayesinde 1 hafta önce öldürülen adamın cansız bedenine ulaşıldı Kötü koku nedeniyle şikayette bulunan komşular sayesinde 1 hafta önce öldürülen adamın cansız bedenine ulaşıldı Jandarmadan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Tolga Ağar iddialarına yalanlama Jandarmadan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Tolga Ağar iddialarına yalanlama Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı: 3 yaralı Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, 6 kaburgasının kırıldığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
17:59 Kumru, trafik lambasına yuva yaptı
17:57 Deniz salyasından kaçan yunuslar, anbean görüntülendi
17:53 Sakarya'da günlük vaka sayıları yüzde 60 azaldı
17:43 Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare
17:34 Aleyna Tilki hakkındaki 'aşı' soruşturması tamamlandı! Savcılık, takipsizlik kararı verdi
17:27 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminde aday olmayacak
17:15 Bakan Koca, "Veri hatası" diyerek, vaka sayısı en çok azalan 5 ili açıkladı
17:12 Burak Yılmaz, transfer haberlerini yalanladı: İki senelik daha kontratım var
16:57 Marmara Denizi'nde deniz salyası kabusu sürüyor! Gemlik Körfezi sarıya boyandı
16:54 TOGG, dolandırıcılara karşı uyardı: Yatırım fırsatı duyuruları gerçeği yansıtmıyor
Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a teşvik eder gibi ceza Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a teşvik eder gibi ceza         
00:59
Bakan Soylu, Alparslan Kuytul'un skandal 15 Temmuz sözlerini yayınlayıp ateş püskürdü Bakan Soylu, Alparslan Kuytul'un skandal 15 Temmuz sözlerini yayınlayıp ateş püskürdü         
00:01
Marsilya, Luiz Gustavo için harekete geçiyor Marsilya, Luiz Gustavo için harekete geçiyor         
23:31
Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu, iddiaları yalanladı Tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı? İçişleri Bakanı Soylu, iddiaları yalanladı         
21:30
Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söyledi Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, İmamoğlu'nu CİMER'e şikayet edenin kendisi olduğunu söyledi         
18:26
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare         
17:44
Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu         
15:24
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti         
14:06
Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim         
13:50
Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim Kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Canan Ergüder: 3.Kemoterapi bitti, ben iyiyim         
13:33
MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi MHP ile yaşanan kriz kelle aldı! Habertürk'de 2 kritik isim görevden alındı, Ebru Baki'nin programı erken bitirildi         
12:33
Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor: 12 bin kişi işsiz kalacak         
12:19
İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor İzmirli kasap kilosu 10 bin liradan et satıyor, müşteriler araba takası teklif ediyor         
12:00
Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil Başkan Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: Herkesin çalışabileceği bir hoca değil         
11:36
Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü Adana'da aşiretler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü         
11:28
Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı Son Dakika: Tam kapanmada 1.100 TL'lik nakdi yardım ihtiyaç sahiplerine ödenmeye başlandı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 05:57:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'nin, İran'ın 1 milyar dolarlık fonunu serbest bırakmayı düşündüğü iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement