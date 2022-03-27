ABD'nin İran Özel Temsilcisi Malley: Nükleer anlaşma mümkün ama yakın değil - Son Dakika

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, İran ile Batı arasında nükleer anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu ancak yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum 2022 kapsamındaki bir oturumda konuşan Malley, Viyana'da İran'la yürütülen müzakerelerle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Malley, "Nükleer anlaşma için uzun zamandır yakın deniyor. Belki de bu 'yakına' hiç bir zaman ulaşamayacağız. Anlaşma mümkün ama yakın değil. Tarih vermemiz de mümkün değil. Aylar önce anlaşmanın yakın olduğunu sanıyorduk. Müzakerelerin uzun sürmesi uzlaşıya varmanın zorluğunu ortaya koyuyor. Bizim önemsediğimiz, İran'ın da önemsediği bazı meseleler var." dedi.

İran'ın talep ettiği güvencelerle ilgili Malley, "en iyi güvencenin en kısa sürede anlaşmaya varmak olduğunu, bunun dışında başka güvence veremeyeceklerini" söyledi.

İran anlaşmanın maddelerine uyarsa kendilerinin de uyacağını ve ekonomik yaptırımların kaldırılacağını kaydeden Malley, "Anlaşmaya ne kadar çabuk varırsak hem bizim hem de İran'ın yararına olur. Anlaşma sağlanırsa, İran'la aramızdaki diğer meselelerin çözümünde bunu baz alabiliriz." ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızlarının yaptırım listesinden çıkarılması konusunda Malley, "Bu anlaşma Devrim Muhafızlarıyla alakalı değil. Devrim Muhafızlarına yaptırımlar devam edecek. Bu konudaki politikamız ve düşüncemiz değişmeyecek." diye konuştu.

Malley, Devrim Muhafızlarının terör listesinden çıkarılması konusunda ise henüz karar vermediklerini kaydetti.

ABD'nin, nükleer anlaşmadan bağımsız olarak gerilimleri azaltmak için bölge ülkeleriyle çalışmaya devam edeceğini dile getiren Malley, "Viyana'daki görüşmeler başarısız olsa bile bölge ülkelerinin güvenliğinin desteklenmesi için yürütülen çalışmalar sekteye uğramayacak." ifadelerini kullandı.