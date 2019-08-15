Son Dakika Haberleri: ABD'nin, İran tankeri için Cebelitarık'a başvurduğu iddia edildi
Son Dakika Güncel Haber

ABD'nin, İran tankeri için Cebelitarık'a başvurduğu iddia edildi

54 dakika önce

ABD'nin Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi.

ABD'nin, İran tankeri için Cebelitarık'a başvurduğu iddia edildi, System.String[]
ABD'nin Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurduğu iddia edildi.
İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, Cebelitarık hükümetinin Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduğu "Grace 1" adlı İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurdu.
Habere göre davanın yargıcı Anthony Dudley, tankeri bugün serbest bırakacaklarını ancak ABD'nin başvurusunun değerlendirilmesi için bunun ertelendiğini söyledi.
Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin tankerle ilgili kararını gün içinde vermesi bekleniyor.
Tanker krizi
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.
İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.
Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.
İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Cebelitarık, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var
100 mezarı yıkıp üzerlerine "Yakında geleceğiz" diye yazı yazdılar Rusya'dan İdlib'e yoğun hava saldırısı: 10 kişi öldü Numan Kurtulmuş seçimin röntgenini çekti: Cuma cemaatinden oy kaybettik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 13:57:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin, İran tankeri için Cebelitarık'a başvurduğu iddia edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]