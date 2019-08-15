Son Dakika Haberleri: ABD'nin İran tankeri için Cebelitarık'a başvurduğu iddia edildi
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ABD'nin İran tankeri için Cebelitarık'a başvurduğu iddia edildi

1 saat önce

ABD'nin Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurduğu öne sürüldü.

ABD'nin İran tankeri için Cebelitarık'a başvurduğu iddia edildi, System.String[]
ABD'nin Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran tankerini devralmak için mahkemeye başvurduğu öne sürüldü.
Amerika Birleşik Devletleri, Cebelitarık, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:47 
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