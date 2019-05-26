Son Dakika Haberleri: "ABD'nin İran yaptırımlarına karşıyız"

"ABD'nin İran yaptırımlarına karşıyız"

5 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, ülkesinin, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların karşında olduğu ve bu hususta komşu ülke İran'ın yanında yer aldığını bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, ülkesinin, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların karşında olduğu ve bu hususta komşu ülke İran'ın yanında yer aldığını bildirdi.
Irak Dışişleri Bakanı Hekim ile resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gelen İranlı mevkidaşı Muhammed Cevat Zarif, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların başlıca gündem maddesi olduğu görüşmede bölgede artan gerginlik ve Bağdat ile Tahran yönetimleri arasında daha önce imzalanan anlaşmaların uygulamaya konulması gibi konular ele alındı.
Washington'un İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının fayda sağlamayacağının altını çizen Hekim, "Irak, mevcut sorunun çözülmesi için ABD ve İran arasında ara bulucu rolü oynayacak." dedi.
Hekim, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda ülkesinin tavrına ilişkin ise "Irak, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlara karşıdır ve komşu ülke İran'ın yanında yer almaktadır." diye konuştu.
İran'dan Irak'a teşekkür
İran Dışişleri Bakanı Zarif de bu süreçte Tahran yönetimi ve halkına verilen destek dolayısıyla Irak'a teşekkür etti.
Ekonomik ya da askeri olsun ABD'den gelecek her türlü savaşı karşılıksız bırakmayacaklarını yineleyen Zarif, bu tür girişimlere direniş ve iradeyle karşı koyacaklarını söyledi.
Zarif ayrıca, "Avrupa ülkeleri ve nükleer anlaşmanın diğer muhataplarını, anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz." dedi.
Konuşmasında ülkesinin Körfez ülkeleriyle ilişkisine dair değerlendirmede bulunan Zarif, İran'ın, Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin çok iyi olmasını istediğini, bu hususta tüm önerileri görüşmeye hazır ve diyaloğa açık olduğunu kaydetti.
Zarif, dün sürpriz şekilde geldiği Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile bir araya gelmişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:17 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanını Arılar İstila Etti! Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum 13 Yaşındaki Çocuk, Polis Babasına Ait Silahla Oynarken Kardeşini Başından Vurdu Gazeteci Sabahattin Önkibar'a Saldırı Olayında 4 Kişi Gözaltına Alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:31:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "ABD'nin İran yaptırımlarına karşıyız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]