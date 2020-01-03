ABD'nin İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 3 bin 500 askerini Irak'a gönderdiği... - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD'nin İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 3 bin 500 askerini Irak'a gönderdiği... - Son Dakika

ABD'nin İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 3 bin 500 askerini Irak'a gönderdiği...

6 saat önce

ABD'nin İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 3 bin 500 askerini Irak'a gönderdiği bildirildi.

ABD'nin İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 3 bin 500 askerini Irak'a gönderdiği..., System.String[]

ABD'nin İranlı General Süleymani'nin öldürülmesinin ardından 3 bin 500 askerini Irak'a gönderdiği bildirildi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:41 Kaynak: İHA
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