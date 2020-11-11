ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği tartışmalara sebep olan Twitter paylaşımı sebebiyle özür diledi - Son Dakika

ABD'nin İslamabad Büyükelçiliği, Twitter hesabından yapılan "hükümet karşıtı" bir paylaşım dolayısıyla özür diledi.

Pakistan'ın eski İçişleri Bakanı ve muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Genel Sekreteri Ahsan İkbal'in, iktidardaki İmran Han hükümetini hedef alan paylaşımı ABD'nin İslamabad Büyükelçiliğince retweet edildi.

Büyükelçilik hesabından İkbal'in söz konusu paylaşımının retweet edilmesi, aralarında bakan, eyalet başbakanları, milletvekilleri ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişinin tepkisine yol açtı.

Sosyal medyada ABD Büyükelçiliğinin özür dilemesine ilişkin binlerce paylaşım yapıldı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya hesabına izinsiz bir erişimin gerçekleştiği ve siyasi mesaj içeren herhangi bir mesajın paylaşılmasının veya retweet edilmesinin uygun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, karışıklığa yol açan yetkisiz paylaşımdan ötürü özür dilendiği kaydedildi.

Öte yandan, söz konusu paylaşım bir süre sonra Büyükelçilik hesabından silindi.